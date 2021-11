Il Ministero della Difesa spagnolo firma ordine per tre Airbus A330 MRTT

Lo Spanish Ministry of Defence ha firmato l’ordine formale per l’acquisizione di tre aeromobili Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).

In base all’accordo, la consegna del primo velivolo in transport configuration è prevista nei prossimi giorni, seguita dalla sua conversione a MRTT nel 2024. La consegna del primo fully converted aircraft è prevista nel 2023 e la terza e ultima unità nel 2025.

Il contratto copre il supporto associato come pezzi di ricambio, attrezzature di supporto a terra, formazione e supporto in servizio fino alla fine del contratto.

Il velivolo, acquisito da Iberia, sarà convertito in military tanker transport presso la sede spagnola di Airbus a Getafe, in Spagna. Sarà dotato di uno state-of-the-art hose & drogue refuelling system e di uno specifico Medical Evacuation (MEDEVAC) kit. La flotta A330 MRTT sarà operata dallo Spanish Air Force 45 Wing, con sede nella base aerea di Torrejón (Madrid).

“Con l’aggiunta dell’A330 MRTT alla sua flotta, l’aeronautica spagnola acquisisce una nuova capacità chiave e comprovata, che migliorerà e supporterà le operazioni all’estero, nonché le missioni medevac, in cui l’aeromobile ha svolto un ruolo chiave durante la crisi pandemica Covid-19 in tutto il mondo”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Military Aircraft at Airbus.

“L’A330 MRTT è l’unico next generation strategic tanker and transport aircraft in volo e disponibile oggi. La large 111 tonnes / 245,000 lb basic fuel capacity dell’A330-200 airliner da cui deriva, consente all’A330 MRTT di eccellere nelle Air-to-Air Refuelling missions senza la necessità di additional fuel tanks.

Grazie alla sua fusoliera wide-body, l’A330 MRTT può essere utilizzato anche come dedicated transport aircraft, in grado di trasportare fino a 300 soldati o un payload fino a 45 tonnellate / 99.000 libbre. Può anche essere facilmente convertito per ospitare light and intensive care stations for Medical Evacuation (MEDEVAC)”, afferma Airbus.

Con oltre 250.000 ore di volo raggiunte, l’A330 MRTT conta 51 consegne a 13 clienti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)